«Записки родаків»: Джанабаєва показала, що їй подарував Меладзе на Новий рік

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва показали, якими подарунками обдарували один одного на Новий рік. В Instagram подружжя виклало чергову серію їхньої сімейної саги «Нотатки родаків».

У передсвятковому відео Валерій та Альбіна були готові присягнутися, що, звичайно ж, купили презенти один одному завчасно, і ніхто у новорічну ніч без подарунка не залишиться. Проте під ялинкою в домі Меладзе лежали виключно дари для маленької Агати: конячка-гойдалка, горщик, дитячі іграшки.

Шанувальники похвалили Меладзе та Джанабаєву за почуття гумору та готовність посміятися над собою. «Приколісти», «На Вас так приємно дивитися», «Найпозитивніша сім'я», «Яка радість спостерігати за вами обома», — пишуть фанати.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 55-річний Валерій Меладзе та 42-річна Альбіна Джанабаєва знову стали батьками. Для Меладзе донька Агата — його шоста дитина.

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