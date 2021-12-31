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Шоу-бізнес

Ріанна потішила фанатів на Новий рік сексуальним фото у білизні власного бренду

0:15 1 січня 2022
Ріанна

Співачка Ріанна, яку нещодавно проголосили національним героєм Барбадосу, потішила своїх фанатів, опублікувавши під Новий рік в Instagram фото у спідній білизні власного бренду Savage X Fenty.

33-річна попзірка позувала, стоячи на високих підборах в отворі розсувних дверей, у комплекті з темно-бордового мереживного бюстгальтера, прозорих стрінгів та шортиків у тон.

«Не потрібно змінюватися наступного року», — підписала вона свій пост.

Шанувальників Ріанни захопила її струнка фігура. «Вона ідеальна», «Вона має чудовий вигляд. Я люблю тебе, королево», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ріанна блиснула голим задом, рекламуючи піжаму власного бренду.

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