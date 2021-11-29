27.10 / 27.34 30.45 / 30.85
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ріанна блиснула голим задом, рекламуючи піжаму власного бренду

0:10 30 листопада 2021
Ріанна

Американська співачка барбадоського походження Ріанна, яку журнал Forbes раніше оголосив мільярдеркою, знялася у рекламі піжам свого власного бренду Savage x Fenty, який виготовляє спідню білизну.

33-річна зірка опублікувала в Instagram відео, в якому демонструє картату піжаму, що складається з бюстгальтера, сорочки з довгим рукавом та шортів. Спереду одяг виглядає цілком традиційно та пристойно. А ось ззаду на шортиках є провокаційний виріз, у якому видно голий зад Ріанни.

Днями 63-річна американська співачка Мадонна була обурена тим, що в Instagram видалили знімки, на яких видно її соски. Зірка заявила, що її «вражає те, що ми живемо у світі, де можна показувати кожен сантиметр жіночого тіла, окрім соска». «А як щодо жіночої дупи, яка ніде не піддається цензурі?..», — гнівно написала Мадонна.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Джордж Камбосос-молодший

Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

АЗС

Дефіцит бензину та дизпального, черги на АЗС та різке подорожчання пального: з чим пов'язана така загроза

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.