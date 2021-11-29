Ріанна блиснула голим задом, рекламуючи піжаму власного бренду

Американська співачка барбадоського походження Ріанна, яку журнал Forbes раніше оголосив мільярдеркою, знялася у рекламі піжам свого власного бренду Savage x Fenty, який виготовляє спідню білизну.

33-річна зірка опублікувала в Instagram відео, в якому демонструє картату піжаму, що складається з бюстгальтера, сорочки з довгим рукавом та шортів. Спереду одяг виглядає цілком традиційно та пристойно. А ось ззаду на шортиках є провокаційний виріз, у якому видно голий зад Ріанни.

Днями 63-річна американська співачка Мадонна була обурена тим, що в Instagram видалили знімки, на яких видно її соски. Зірка заявила, що її «вражає те, що ми живемо у світі, де можна показувати кожен сантиметр жіночого тіла, окрім соска». «А як щодо жіночої дупи, яка ніде не піддається цензурі?..», — гнівно написала Мадонна.

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