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63-річна Мадонна оголила груди, наразившись на звинувачення у вульгарності

0:06 26 листопада 2021
Мадонна

63-річна американська співачка Мадонна, яку нещодавно звинуватили у пропаганді насильства, самогубств та експлуатації чужої праці, опублікувала в Instagram нову серію вкрай епатажних фото. Попзірка підписала свій пост: «Янгол спостерігає за мною».

На фото Мадонна позує на ліжку, біля ліжка і навіть під ліжком, біля якого на стіні висить постать янголятка. На одному зі знімків зірка зображена топлес, але її сосок прикритий смайликом-сердечком. Ще пара фотографій показує співачку у сміливому чорному бюстгальтері, край якого зсунуто убік — так що один із сосків виглядає назовні нічим не прикритий (що порушує правила Instagram). На інших знімках Мадонна демонструє свій зад у трусиках-стрінгах та прозорих колготках у сіточку.

Деякі користувачі мережі похвалили за сміливість. Однак багато хто вважав фото вульгарними. «Лише мені здається, що це вульгарно?», «Я відходитиму від цих фоток все життя», «Люба, я думаю, що ангел вже давним-давно відлетів», «Чим робити ці сміховинні фото, краще б записала якісну музику, як робила це раніше», «Самоповага у цьому віці буде вам більше личитиме», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі.

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