«Я страждав від нерозділеного кохання»: Олексій Суханов зробив несподіване зізнання напередодні Нового року

Відомий журналіст та колекціонер, який веде ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов розповів «ФАКТАМ» про свої традиції зустрічі Нового року. Відомо, що Суханов, який переїхав понад десять років тому з Москви до Києва, вже закінчує оформлення українського громадянства. Своїм домом Олексій давно називає Київ, а місцем сили — Юрмалу, де має невелику квартиру, де знаходиться частина його колекції живопису та він традиційно відновлює сили.

— У Новий рік для мене працює така формула: метушня плюс радість дорівнює усамітнення, — каже Олексій. — Надзвичайне задоволення отримую від купівлі, пакування та вручення подарунків. Але не можна сказати, що я люблю їх отримувати. Напевно, через те, що мені важко догодити.

— Що може вас порадувати?

— Три речі: витвір мистецтва, окуляри та усмішки друзів. Знаєте, окуляри для мене — це частково такий панцир, кокон, який захищає від зовнішнього світу, який, на жаль, не є ідеальним. З іншого боку, форма та колір моїх окулярів — протест обмеженості цього світу, його рамок, стереотипів. Я все це дуже не люблю! Тому я не маю улюбленої оправи. Все залежить від настрою.

— З усмішками та окулярами — зрозуміло. Але живопис — це вже подарунок, який не всі можуть собі дозволити!

— Звичайно! Мистецтво не може коштувати дешево. Знаєте, останнім часом я менше купую предмети мистецтва — вони катастрофічно поглинають простір. Адже одне з правил колекціонера — не дати колекції тебе «з'їсти». В усіх сенсах слова — просторовому та фінансовому. Предмети колекції для мене як діти — я відповідальний за них. Ось, наприклад, не можна повісити акварель на сонці — вона вигорить! Або олівець.

— Ваша колекція розкидана країнами — Бельгія, Прибалтика. Давно були в улюбленій Юрмалі?

— Нарешті, після пандемії я зміг вибратися туди — на заході літа та на світанку осені. Там чудово. Юрмала сповнена енергетики — сосни, шум хвиль, пісок — просто божественне, усамітнене місце. Я обіймаюся там із деревами — вони дають багато сил. Для мене початок осені був драматичним періодом. Я страждав від нерозділеного кохання, і мені потрібно було просто відпустити цю ситуацію. Я полетів у Юрмалу, блукав берегом. Пам'ятаю, притулився до величезної сосни, проговорюючи свою ситуацію, і реально відчув, як мене залишає біль. Правда. Взагалі, в моєму житті було багато нерозділеного кохання. Але це така карма, мій хрест.

— Нехай невдачі залишаться у 2021-му. Як зустрічатимете Новий рік?

— Я вже не люблю гучних компаній. Багато років поспіль зустрічаю Новий рік у Києві, вдома. Дякувати Богу, вже «натусився». Мені тепер подобається спокійно накрити стіл, купити пляшечку шампанського, приготувати олів'є, посмажити курочку з базиліком. Нехай мене не зрозуміють ті, хто дотримується здорового способу життя, але я люблю іноді з'їсти смажене. Зрештою, ми живемо один раз і для того, щоб отримувати задоволення, зокрема від їжі. Я ввімкну телевізор, знайду якийсь концерт чи гарний фільм — тільки не серйозний, хочеться легкості. Люблю, коли опівночі приїжджають гості. Тільки ненадовго, щоби не засиджувалися.

— За чотири дні після Нового року у вас день народження.

— Ой, це мій найнеулюбленіший день року! Мене, як не дивно, сильно бентежить, коли приділяється багато уваги моїй персони. Мені стає якось ніяково. Без хибної скромності, я не вважаю себе зіркою. Я просто людина, яка намагається добре робити свою роботу — соціальне ток-шоу «Говорить Україна». Тож день народження я проведу спокійно. Гостей прийматиму вдома, але нікого спеціально не запрошую. Просто буду радий усім, хто захоче цього дня бути зі мною.

Раніше Олексій Суханов поділився з «ФАКТАМИ» рецептом чудових різдвяних імбирних пряників, якими можна прикрасити ялинку.

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