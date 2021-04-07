Алексей Суханов: «Что может разговорить человека лучше, чем алкогольный коктейль? Я был именно алкогольным в маске мохито»

В полуфинале популярного детектив-шоу «Маска» (канал «Украина») был раскрыт образ опьяняющего напитка Мохито. Под огромным коктейльным бокалом, наполненным мятой, оказался известный телеведущий Алексей Суханов! После зажигательного хита «Я і Сара», который исполнил Мохито, детективы достаточно быстро угадали, кто находится под маской. — Посмотрите на меня — в 46 лет я впервые так оделся, — сказал Алексей, закончив петь. А когда зрители потребовали снять маску, признался, что немного огорчился, ведь его образ слишком быстро разгадали. Ведущий говорит, что у него нет фаворита среди финалистов «Маски», он будет болеть за всех оставшихся героев — Дракона, Солнце и Носорога.

«Конструкция Мохито чудесным образом совпала с моей „спортивной“ и „подтянутой“ фигурой»

— Признаюсь, образ Мохито стал для меня сюрпризом, — рассказал Алексей. — Но в то же время удивило точное попадание. Команда проекта креативно подошла к подбору героя для меня. Действительно, что может разговорить человека лучше, чем какой-нибудь алкогольный коктейль?! А мне кажется, я был именно алкогольным.

— По-моему, это ощущалось.

— В моем веселом выступлении. Я специально старался создать такое приподнятое настроение. Но в этом ничего плохого нет, ведь нам сейчас, как никогда, не хватает праздника.

— Известно, что костюмы «Маски» шьют специально для звезд, которые их надевают.

— К счастью, я был освобожден от изнурительных примерок. Просто удивительная конструкция Мохито чудесным образом совпала с моей «спортивной» и «подтянутой» фигурой. Так что мы с моим костюмом сразу подружились, даже без примерки. Облачение достаточно массивное (вся конструкция весит 12 килограммов), а песня, которую я исполнял, очень зажигательная, поэтому, признаюсь, было жарковато. Правда, мои плечи выдерживают и не такие нагрузки. С другой стороны, кому сейчас легко?

Танцевать в костюме Мохито, который весил 12 килограммов, было не так уж и легко. «Жарковато», — признался Алексей Сухан

— Это правда. Интересно, насколько хорошо вам было видно в костюме?

— Автором Мохито стал художник Назар Дидык, который проработал все детали. В костюме была специально сделана небольшая щелочка, через которую я видел, что происходит на сцене. Конечно, не в полном объеме, но звездных детективов мог разглядеть. Только представьте себе, губы Мохито были на уровне моего пупка. Но при всем, казалось бы, неудобстве наряда я еще старался пританцовывать! Все время думал, что это равносильно занятию в спортивном зале. К тому же на мне было специальное облегающее белье, впитывающее влагу, и оно существенно облегчало нахождение в костюме.

«Когда находишься дома, начинаешь готовить, а после того, как поешь, хочется поспать»

— Кстати, мне показалось, вы похудели.

— Я себе тоже каждое утро говорю эти слова, когда подхожу к зеркалу. Но отражение в нем, увы, говорит о другом. Видимо, дает о себе знать сложный минувший (да и этот) год. Локдауны не способствуют активным занятиям спортом. А вот когда находишься дома, начинаешь готовить и соответственно есть. И с этим ничего не поделаешь. Вдобавок после того, как поешь, мне, например, хочется поспать. Это правило детства до сих пор работает несмотря на мою седую бороду. Знаете, я придерживаюсь принципа: если есть какая-то возможность себя побаловать, не стоит ею пренебрегать. Жизнь сложна во всех проявлениях, поэтому нужно себя беречь и любить.

— Надо признать, что вашу маску достаточно быстро разгадали звездные детективы.

— С одной стороны, конечно, приятно. Не скрою. Это говорит о том, что моя персона достаточно узнаваема. Достаточно даже каких-то отдельных жестов — меня сразу выдали руки. Оля Полякова, как только я начал двигаться, тут же воскликнула: «Это Суханов!». Наверное, не слишком много таких чудаков, как я, в их шоу-бизнесе.

«С одной стороны, приятно, что меня сразу узнали», — говорит Алексей

— Судя по исполненному вами хиту «Я і Сара», пение — не ваш конек.

— Я с этим совершенно согласен. То, что мне удалось показать на сцене, скорее, мелодекламация. Но я и не рвусь в ряды певцов. Поэтому, чтобы исполнить несложную в вокальном отношении песню Дзидзьо, пришлось хорошенько попотеть в студии. Для меня гораздо интереснее читать прозу, стихи. Быть вокалистом — невероятно тяжелый труд, в чем я в очередной раз получил возможность убедиться.

— Вас засыпали комплиментами по поводу украинского языка. Действительно, вы отлично говорите!

— Спасибо, невероятно приятно слышать подобные слова. Но это тоже большой труд. И не только мой, но и преподавателя, с которым я до последнего времени активно занимался. Так что уже достаточно длительное время веду программу «Говорить Україна» (которой уже девять лет) исключительно на украинском. Более того, недавно поймал себя на том, что мне гораздо легче говорить на украинском языке, а вот на русском иногда приходится даже подбирать слова.

— Давно не были на родине, в России?

— С конца 2014 года. И, знаете, совсем не тянет. Хотя у меня, конечно, там остались родные, мы общаемся, но принципиально не обсуждаем никакие политические моменты. Считаю, у каждого может быть свое мнение, поэтому решили вовсе исключить эту тему из беседы. Мои родные живут спокойной жизнью, для них так комфортно. Знаете, большое счастье, когда политика сама по себе, а личная жизнь отдельно. Настоящая трагедия возникает, когда политика начинает пересекаться с жизнью простых людей. Мы это уже на собственной шкуре испытали.

«Сдал тест на коронавирус, он был отрицательным. А через две недели появились антитела»

— Шесть лет вы живете на две страны — Украину и Латвию, где в Юрмале у вас квартира.

— Да, Латвия всегда в моем сердце. До пандемии ездил туда регулярно — раз в месяц, чтобы проведать квартиру и проветрить голову. Но после того как грянул коронавирус, не был в Юрмале ни разу, уже больше года. Границы закрыты, из-за ковида довольно жесткие ограничения. Последний год я вообще не покидал Украину.

— Скучаете по Юрмале?

— Не то слово! Мечтаю вырваться туда хотя бы на денечек. Представляю, как бродил бы по берегу моря, вдыхая слегка соленый воздух. Сколько пыли собралось у меня в квартире за это время! С удовольствием бы все прибрал. Наверное, сейчас поездка в Латвию — это то, чего мне очень не хватает.

— Там же осталась и часть вашей коллекции современного искусства?

— Это часть моей домашней коллекции, совсем небольшая. Основная хранится в Бельгии на складе, по этому поводу я особо не переживаю. Правда, слава Богу, и за коллекцией в Юрмале приглядывают.

— Коронавирус коснулся вас лично?

— Летом, незаметно для себя, я переболел коронавирусом. Помню, что около недели чувствовал жуткую депрессию, упадок сил и непреодолимое желание зарыться под одеяло и оттуда лишь наблюдать за происходящим. Такие ощущения у меня в жизни были впервые. Я сдал тест на коронавирус, он был отрицательным. А через две недели проверился вновь, и у меня были обнаружены антитела. Последствий никаких не возникло, но я понимаю, что перенесенная болезнь не дает никаких гарантий, что она не повторится. Конечно, соблюдаю необходимые правила. Маску ношу только в помещении, на улице не надеваю — правила не должны доходить до абсурда.

— А если очень страшно?

— Я не собираюсь сходить с ума по поводу того, что сейчас происходит. При этом абсолютно уверен, что вирус существует. Его природа может обсуждаться, но мне кажется, что он все же искусственный. Впрочем, это не меняет факта его угрозы. Как бы там ни было, в результате ломают человеческую психологию, манипулируют и зарабатывают огромные деньги. Но это уже сопутствующие моменты.

— Что в вашей жизни кардинально изменила пандемия?

— Она заставила меня еще больше присмотреться к тому, что происходит в мире, и делить все не на 50, а на 95 процентов! Голова нам дана для того, чтобы аналитически и здраво мыслить. Увы, никто не отменяет манипуляций и элементарной человеческой глупости. Поэтому стоит использовать нынешнюю ситуацию, чтобы человеку разобраться в самом себе и понять, что является главным.

Фото канала «Украина»

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