«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

Відомий український ресторатор суддя «МастерШеф. Професіонали» (СТБ) Володимир Ярославський, який регулярно радує українців рецептами нових страв, приголомшив фоловерів серією романтичних фото з колегою з шоу Ольгою Мартиновською.

«Новорічні листівки-вітання від нас із Ольгою Мартиновською», — назвав шеф серію чорно-білих знімків.

Звичайно, фото нікого не залишили байдужими.

Зазначимо, що ще у серпні 2021 року 42-річний Ярославський зізнавався, що досі не знайшов другої половинки. Тоді він звинувачував у цьому свою зайнятість. Мартиновська ж розповідала про свою самотність і в грудні 2021 року, хоча влітку і зізнавалася у романі з Ярославським.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» ресторатор висловив думку про те, що після пандемії на ресторанний бізнес чекають великі зміни. Тоді ж він зізнався, що хотів би на старості років виїхати до Іспанії та відкрити там маленьку пекарню-студію. Втім, додав він, старість настане ще не скоро.

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