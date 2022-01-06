«Так пахне щастя»: дружина Дмитра Комарова розповіла про різдвяні традиції та поділилася рецептом сімейного пирога

Дружина Відомого телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова, який відхрестився від афери з його «участю», Олександра Кучеренко розповіла про різдвяні традиції та поділилася рецептом сімейного пирога. Вона зізналася, що Різдво — особливе свято для них, коли за столом збирається вся родина, готуються улюблені страви. Традиційно бабуся готує святкову кутю, а вони з мамою печуть пиріг «Різдвяний віночок».

«Ще з дитинства пам'ятаю пишний стіл, який накривала з бабусею на Святвечір, ту магічну атмосферу, очікування першої зірки… Для мене Різдво завжди було одним із найбільших сімейних свят. І хоча з часом давні традиції губляться, хочеться зберегти найцінніше — сімейне єднання», — розповіла Олександра.

Спільне приготування пирога — це їхня з мамою традиція.

«Це пісний пиріг із неймовірно яскравим смаком. Тому що, крім найпростіших інгредієнтів, які є на кожній кухні, додаємо горіхи, цукати, корицю, ваніль, родзинки, сік та цедру лимона. Ох, якими ароматами наповнюється весь дім — саме так пахне справжнє щастя», — каже Олександра.

Рецептом вона поділилася із сайтом 24tv.ua.

Для пирога «Різдвяний віночок» знадобляться:

• борошно — 250 г;

• розпушувач — 1 пакетик;

• рослинна олія — 100 грамів;

• апельсин — 2 штуки;

• лимон — половина;

• цукор — 150 г;

• дрібка солі;

• ванілін;

• мелена кориця;

• родзинки — білі та чорні;

• горіхи;

• цукати.

Для декору пирога «Різдвяний віночок»:

• цукрова пудра — 150 г;

• зелені гілочки розмарину;

• ягоди калини;

• червоні ягоди журавлини;

• паличка кориці.

Готувати такий пиріг зовсім не складно, запевняє Олександра.

Апельсини та лимон потрібно промити водою, насухо витерти і натерти цедру на найдрібнішій тертці. Очищені цитрусові — апельсин та півлимона — пропустити через блендер. Потім змішати цедру з м'якоттю, додати олію, цукор і дрібку солі.

Борошно просіяти через дрібне сито, змішати з розпушувачем та ваніліном, додати до загальної маси. У густе тісто додати цукати, родзинки, горіхи та мелену корицю й розмішати до однорідної консистенції.

Тісто рівномірно розкласти в круглу форму для випічки та відправити його в розігріту до 185 градусів духовку. Випікати 40 хвилин.

За цей час можна приготувати помадку. До цукрової пудри додати сік половини лимона, розмішати до утворення густої тягучої маси.

Готовий різдвяний пиріг полити глазур'ю та прикрасити гілочками розмарину, червоними ягодами калини та журавлини, паличкою кориці. Декор можна використовувати будь-який, на свій смак.

Читайте також про традиції вечора перед Різдвом і про те, як приготувати кутю.

Фото instagram.com/aakucherenko

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter