І святе, і грішне: SLAVIA еротично побажала «веселого Різдва», а Ярославський та Мартиновська привітали «голою» фотосесією

Публічні люди продовжують вітати українців зі святом — Різдвом Христовим. Кожен робить це по-своєму.

Так, співачка Ярослава Притула, екс-дружина Дзідзьо, відпочиває у теплих краях. Своє вітання зі святом вона відправила з пляжу, де позувала в море у яскраво-червоному купальнику. «Над засніженим селом вже зійшла зоря… Це в Україні, а тут щойно зійшло сонце. Напередодні Різдва бажаю теплого та радісного святкування. Веселого Різдва», — написала вона у коментарі до «жаркого» фото у Instagram

Фото SLAVIA

А суддя «МаййстерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський та його колега Ольга Мартиновська щасливого Різдва бажали фоловерам, сидячи на соломі та ледве прикрившися простирадлом. Схоже, пара вирушила до лазні.

Фоловери по-різному реагували на такі вітання. Хтось бажав у відповідь усіляких благ, інші писали, мовляв, подібні вітання — не для Різдва.

Одному із фоловерів Ярослави не сподобався купальник співачки.

Отримали відгуки й Ярославський із Мартиновською.

Нагадаємо, що нещодавно ресторатор приголомшив фоловерів серією романтичних фото з колегою Ольгою Мартиновською.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соціальних мережах

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