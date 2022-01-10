Зі скандалами та без прямого ефіру: у США вперше нетрадиційно роздали «Золоті глобуси»

У неділю, 9 січня, Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила лауреатів престижної премії «Золотий глобус», яка щорічно вручається за досягнення в галузі кіно та телебачення та поступається за значущістю лише «Оскару». Вперше в історії «Золотого глобусу» не було жодних церемоній та вечірок. Список переможців просто з'явився на сайті HFPA та на сторінках асоціації у соцмережах.

Пояснюється це двома причинами. По-перше, торік HFPA потрапила до гучного скандалу. Багато хто з кінозірок звинуватили членів асоціації у сексизмі та расизмі на тій підставі, що серед лауреатів «Золотого глобуса» виявилося мало жінок та кольорових. Скарлетт Йоганссон та Марк Руффало закликали бойкотувати наступну церемонію. До них приєднався Том Круз, який на знак протесту повернув три свої «Золоті глобуси». На цій хвилі критики американський телеканал NBC вирішив не показувати церемонію вручення премії у прямому ефірі, як він робив це багато років.

Проте HFPA все ж таки планувала провести нагородження. І тут втрутилася друга причина — штам «Омікрон». Новий рік розпочався у США зі скасування й перенесення цілої низки значних культурних заходів. Так, було вирішено не проводити в січні у традиційному вигляді найбільший у світі фестиваль незалежного кіно Sundance. Він відбудеться онлайн. Не буде 31 січня й церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії — «Греммі». Її організатори поки що оголосили про перенесення заходу на невизначений термін. Все це спричиняє відчуття дежавю. Здавалося, шоу-бізнес знайшов способи протистояти коронавірусу, але «Омікрон» розбив ці надії.

Нагадаємо, «Золотий глобус» вручається у кіно- та теленомінаціях. Почнемо з кінематографу.

КІНО

Найкраща драма

«Влада пса»

Номінували також: «Белфаст», «CODA: Дитина глухих батьків», «Дюна», «Король Річард»

Найкраща комедія чи мюзикл

«Вестсайдська історія»

Кадр з мюзиклу «Вестсайдська історія»

Номінувалися також: «Не дивіться вгору!», «Сірано», «Лакрична піца», «Тік-так, бум!»

Найкращий режисер

Джейн Кемпіон («Влада пса»)

Номінувалися також: Кеннет Брана («Белфаст»), Стівен Спілберг («Вестсайдська історія»), Дені Вільньов («Дюна»), Меггі Джилленгол («Незнайома дочка»)

Найкращий сценарій

«Дюна»

Номінувалися також: «Влада пса», «Паралельні матері», «Енканто», «Французький вісник»

Найкращий драматичний актор

Вілл Сміт («Король Річард»)

Вілл Сміт у фільмі "Король Річард"

Номінувалися також: Бенедикт Камбербетч («Влада пса»), Дензел Вашингтон («Макбет»), Хав'єр Бардем («Бути Рікардо»), Махершала Алі («Лебедина пісня»)

Найкраща драматична актриса

Ніколь Кідман («Бути Рікардо»)

Кадр з фільму «Бути Рікардо» з Ніколь Кідман у головній ролі

Номінувалися також: Олівія Колман («Незнайома дочка»), Леді Ґаґа («Дім Ґуччі»), Крістен Стюарт («Спенсер»), Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»)

Найкращий комедійний актор

Ендрю Гарфілд («Тік-так, бум!»)

Кадр з фільму "Тік-так, бум!"

Номінувалися також: Леонардо Ді Капріо («Не дивіться вгору!»), Купер Гоффман («Лакрична піца»), Ентоні Рамос («На висотах!»), Пітер Дінклейдж («Сірано»)

Найкраща комедина актриса

Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)

Номінувалися також: Маріон Котіяр («Аннетт»), Дженніфер Лоуренс («Не дивіться вгору!»), Емма Стоун («Круелла»), Алана Хаїм («Лакрична піца»)

Найкращий актор другого плану

Коді Сміт-Макфі («Влада пса»)

Номінувалися також: Джеймі Дорнан та Кіаран Хайндс (обидва — «Белфаст»), Трой («CODA: Дитина глухих батьків»), Бен Аффлек («Ніжний бар»)

Найкраща актриса другого плану

Аріана Дебос («Вестсайдська історія»)

Номінувалися також: Кірстен Данст («Влада пса»), Катріна Балф («Белфаст»), Онжаню Елліс («Король Річард»), Рут Негга («Ідентичність»)

Найкращий повнометражний мультфільм

«Енканто»

Номінувалися також: «Лука», «Райя та останній дракон», «Втеча», «Мій син Ахмад»

Найкращий іноземний фільм

«Сядь за кермо моєї машини» (Японія)

Номінувалися також: «Рука Бога» (Італія), «Герой» (Іран — Франція), «Паралельні матері» (Іспанія), «Купе номер 6» (Фінляндія — Росія — Німеччина).

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Найкращий драматичний серіал

«Спадкоємці»

"Спадкоємці" - найкращий драматичний серіал

Номінувалися також: «Ранкове шоу», «Поза», «Люпен», «Гра в кальмара»

Найкращий комедійний серіал

«Хитрощі»

Кадр з комедійного серіалу "Хитрощі"

Номінувалися також «Пси резервації», «Тед Лассо», «Вбивства в одному будинку», «Велика»

Найкращий мінісеріал або антологія

«Підземна залізниця»

Номінували також: «Американська історія злочинів: Імпічмент», «Прибиральниця», «Мейр з Істтауна», «Ломка»

Найкращий драматичний актор

Джеремі Стронґ («Спадкоємці»)

Номінувалися також Брайан Кокс («Спадкоємці»), Біллі Портер («Поза»), Омар Сі («Люпен»), Лі Джон Дже («Гра в кальмара»)

Найкраща драматична актриса

Емджей Родрігес («Поза»)

Номінувалися також: Дженніфер Аністон («Ранкове шоу»), Крістін Баранскі («Гарна боротьба»), Елізабет Мосс («Розповідь служниці»), Узо Адуба («Пацієнти»)

Найкращий комедійний актор

Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)

Номінувалися також: Стів Мартін і Мартін Шорт (обидва — «Вбивства в одному будинку»), Ентоні Андерсон («Чорноватий»), Ніколас Холт («Велика»)

Найкраща комедійна актриса

Джин Смарт («Хитрості»)

Номінувалися також: Ель Фаннінг («Велика»), Ханна Айнбіндер («Хитрощі»), Трейсі Елліс Росс («Чорноватий»), Ісса Рей («Біла ворона»)

Найкращий актор у мінісеріалі

Майкл Кітон («Ломка»)

Номінувалися також: Пол Беттані («ВандаВіжен»), Оскар Айзек («Сцени з подружнього життя»), Юен Макгрегор («Голстон»), Тахар Рахмі («Змій»).

Найкраща акторка у мінісеріалі

Кейт Вінслет («Мейр з Істтауна»)

Номінувалися також: Елізабет Олсен («ВандаВіжен»), Маргарет Квеллі («Прибиральниця»), Синтія Аріво («Геній: Арета»), Джесіка Честейн («Сцени з подружнього життя»)

Найкращий актор другого плану

Про Ен Су («Гра в кальмара»)

Номінувалися також: Кіран Калкін («Спадкоємці»), Бретт Голдстейн («Тед Лассо»), Біллі Крудап та Марк Дюпласс (обидва — «Ранкове шоу»)

Найкраща актриса другого плану

Сара Снук («Спадкоємці»)

Номінувалися також: Дженніфер Кулідж («Білий лотос»), Енді Макдавелл («Прибиральниця»), Кейтлін Девер («Ломка»), Ханна Веддінгем («Тед Лассо»)

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Американський інститут кіно назвав 10 найкращих фільмів та 10 найкращих серіалів 2021 року.

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