Українська комедія «Справжній Санта» та бойовик «Кінгс Мен»: що подивитися у кіно з 13 січня

У четвер, 13 січня, в український прокат виходять чотири нових фільми, включаючи комедію «Справжній Санта», яку зняли вітчизняні кінематографісти. Вона виборює право називатися прем'єрою тижня зі шпигунським комедійним бойовиком «Кінгс Мен». Шанувальників французького кінематографа може зацікавити пригодницька драма «Мій вовк». А фанатам Веса Крейвена пропонується порівняти новий «Крик» з оригінальними фільмами жахів покійного майстра цього жанру.

«Справжній Санта»

(6+, Україна, Device Production, комедія)

Санта-Клаус переживає депресію. Він знаходить все більше доказів того, що люди перестали вірити в Різдво та в нього. Санта задумався про відставку. Він наважується на радикальні дії — за кілька днів до свята продає своє вбрання звичайному хлопцеві та перетворюється на стороннього спостерігача…

Зняв фільм Маркіян Мірошниченко. Зіграли у комедії Богдан Бенюк, Олександр Попов, Ксенія Мішина, Дар'я Петрожицька.

«Кінгс Мен»

(16+, Великобританія — США, Walt Disney, шпигунська комедія, бойовик)

Це вже третій фільм, знятий за серією найпопулярніших коміксів «Секретна служба» Марка Міллара та Дейва Гіббонса. Перша картина «Kingsman: Секретна служба» вийшла у прокат у 2015 році та зібрала 414,4 мільйона доларів при витратах у розмірі 94 мільйони доларів. Головні ролі тоді виконали Терон Еджертон, Колін Ферт, Марк Стронг, Майкл Кейн, Семюел Л. Джексон.

Продовження під назвою «Кінгсман: Золоте кільце» не змусило довго чекати. У 2017 році фільм зібрав 410,9 мільйона доларів при бюджеті 104 мільйони доларів. І ось режисер обох картин Меттью Вон вирішив зняти ще одну частину, яка є приквелом. У ній дія переноситься на початок ХХ століття. Глядачі дізнаються про історію виникнення секретної служби «Кінгс Мен». У зв'язку із цим повністю змінився акторський склад. Головну роль отримав володар премій «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA Ральф Файнс. Зірка драм «Список Шиндлера», «Англійський пацієнт», «Відданий садівник» з радістю взявся за роботу, щоб показати шанувальникам свій комедійний талант. Компанію йому склали Ріс Іванс («Ноттінг-Хілл»), який зіграв Григорія Распутіна, та Джемма Артертон («Квант милосердя», «Принц Персії: Піски часу»).

У фільмі багато реальних історичних персонажів, включно з Володимиром Леніним та Адольфом Гітлером. Так що видовище обіцяє бути феєричним. Це доводять і дані про касові збори. «Кінгс Мен» вийшов в американський та британський прокат наприкінці грудня і вже зібрав 74,3 мільйона доларів.

«Мій вовк»

(6+, Франція, Gaumont, пригоди, драма)

Восьмирічна Вікторія після смерті матері переїжджає з батьком із міста у будиночок у горах. Дівчинка тяжко переживає втрату. Вона розучилася посміхатися. Вікторія часто гуляє сама у горах. Якось вона знайомиться з літнім пастухом, який дарує їй цуценя. Батько Вікторії у захваті — дочка знову посміхається! Однак щеня росте, і стає зрозуміло, що це вовк.

Фільм зняв Дені Імбер (Вікі). Головні ролі виконали Венсан Ельбас («Прянощі та пристрасті»), Чекі Каріо («Ведмідь», «Доберман») та юна Шанна Кіл. У Франції картина зібрала у прокаті 3 мільйони доларів.

«Крик»

(18+, США, Paramount Pictures, жахи)

Багато шанувальників цієї популярної серії жахів називають фільм неофіційно «Крик 5». Через 25 років після серії жорстоких вбивств у містечку Вудсборо, про які розповідалося в першій частині, там з'являється новий маніяк. І тим, кому якимось дивом вдалося вижити тоді, стикаються із примарами минулого та смертельною небезпекою.

Режисери Меттью Беттінеллі та Тайлер Джіллетт запросили до свого проєкту зірок першого «Крика», знятого культовим Весом Крейвеном — Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Девід Аркетт. Саме їм належить знайти чергового серійного вбивцю. Чи вбивць?

Нагадаємо, оригінальний «Крик» вийшов у прокат 1996 року. При бюджеті у 15 мільйонів доларів касові збори становили 173 мільйони доларів! Крейвен вирішив знімати продовження. «Крик 2» з'явився через рік, і знову комерційний успіх. Витрати на зйомки становили 24 мільйони доларів, а принесла картина у прокаті 172,4 мільйона доларів. У 2000 році Крейвен представив «Крик 3». Бюджет фільму виріс до 40 мільйонів доларів. Збори трохи впали — 161,8 мільйона доларів. Закінчив Вес Крейвен цю історію у 2011 році «Криком 4». При витратах у розмірі 40 мільйонів доларів фільм жахів зумів зібрати 97,2 мільйона доларів у світовому прокаті. Крейвен помер у 2015 році. Новий «Крик» було знято до 25-річчя виходу першої частини.

Про фільми, що вийшли в український прокат із 6 січня, читайте тут.

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