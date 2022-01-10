Українська комедія «Справжній Санта» та бойовик «Кінгс Мен»: що подивитися у кіно з 13 січня
«Справжній Санта»
(6+, Україна, Device Production, комедія)
Санта-Клаус переживає депресію. Він знаходить все більше доказів того, що люди перестали вірити в Різдво та в нього. Санта задумався про відставку. Він наважується на радикальні дії — за кілька днів до свята продає своє вбрання звичайному хлопцеві та перетворюється на стороннього спостерігача…
Зняв фільм Маркіян Мірошниченко. Зіграли у комедії Богдан Бенюк, Олександр Попов, Ксенія Мішина, Дар'я Петрожицька.
«Кінгс Мен»
(16+, Великобританія — США, Walt Disney, шпигунська комедія, бойовик)
Це вже третій фільм, знятий за серією найпопулярніших коміксів «Секретна служба» Марка Міллара та Дейва Гіббонса. Перша картина «Kingsman: Секретна служба» вийшла у прокат у 2015 році та зібрала 414,4 мільйона доларів при витратах у розмірі 94 мільйони доларів. Головні ролі тоді виконали Терон Еджертон, Колін Ферт, Марк Стронг, Майкл Кейн, Семюел Л. Джексон.
Продовження під назвою «Кінгсман: Золоте кільце» не змусило довго чекати. У 2017 році фільм зібрав 410,9 мільйона доларів при бюджеті 104 мільйони доларів. І ось режисер обох картин Меттью Вон вирішив зняти ще одну частину, яка є приквелом. У ній дія переноситься на початок ХХ століття. Глядачі дізнаються про історію виникнення секретної служби «Кінгс Мен». У зв'язку із цим повністю змінився акторський склад. Головну роль отримав володар премій «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA Ральф Файнс. Зірка драм «Список Шиндлера», «Англійський пацієнт», «Відданий садівник» з радістю взявся за роботу, щоб показати шанувальникам свій комедійний талант. Компанію йому склали Ріс Іванс («Ноттінг-Хілл»), який зіграв Григорія Распутіна, та Джемма Артертон («Квант милосердя», «Принц Персії: Піски часу»).
У фільмі багато реальних історичних персонажів, включно з Володимиром Леніним та Адольфом Гітлером. Так що видовище обіцяє бути феєричним. Це доводять і дані про касові збори. «Кінгс Мен» вийшов в американський та британський прокат наприкінці грудня і вже зібрав 74,3 мільйона доларів.
«Мій вовк»
(6+, Франція, Gaumont, пригоди, драма)
Восьмирічна Вікторія після смерті матері переїжджає з батьком із міста у будиночок у горах. Дівчинка тяжко переживає втрату. Вона розучилася посміхатися. Вікторія часто гуляє сама у горах. Якось вона знайомиться з літнім пастухом, який дарує їй цуценя. Батько Вікторії у захваті — дочка знову посміхається! Однак щеня росте, і стає зрозуміло, що це вовк.
Фільм зняв Дені Імбер (Вікі). Головні ролі виконали Венсан Ельбас («Прянощі та пристрасті»), Чекі Каріо («Ведмідь», «Доберман») та юна Шанна Кіл. У Франції картина зібрала у прокаті 3 мільйони доларів.
«Крик»
(18+, США, Paramount Pictures, жахи)
Багато шанувальників цієї популярної серії жахів називають фільм неофіційно «Крик 5». Через 25 років після серії жорстоких вбивств у містечку Вудсборо, про які розповідалося в першій частині, там з'являється новий маніяк. І тим, кому якимось дивом вдалося вижити тоді, стикаються із примарами минулого та смертельною небезпекою.
Режисери Меттью Беттінеллі та Тайлер Джіллетт запросили до свого проєкту зірок першого «Крика», знятого культовим Весом Крейвеном — Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Девід Аркетт. Саме їм належить знайти чергового серійного вбивцю. Чи вбивць?
Нагадаємо, оригінальний «Крик» вийшов у прокат 1996 року. При бюджеті у 15 мільйонів доларів касові збори становили 173 мільйони доларів! Крейвен вирішив знімати продовження. «Крик 2» з'явився через рік, і знову комерційний успіх. Витрати на зйомки становили 24 мільйони доларів, а принесла картина у прокаті 172,4 мільйона доларів. У 2000 році Крейвен представив «Крик 3». Бюджет фільму виріс до 40 мільйонів доларів. Збори трохи впали — 161,8 мільйона доларів. Закінчив Вес Крейвен цю історію у 2011 році «Криком 4». При витратах у розмірі 40 мільйонів доларів фільм жахів зумів зібрати 97,2 мільйона доларів у світовому прокаті. Крейвен помер у 2015 році. Новий «Крик» було знято до 25-річчя виходу першої частини.
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