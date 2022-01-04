«Король Річард» із Віллом Смітом та нова версія «Трьох горішків для Попелюшки»: що подивитися в кіно з 6 січня

У четвер, 6 січня, в український прокат виходять сім нових фільмів. Різдвяний настрій здатна підтримати нова версія улюбленої багатьма казки «Три горішки для Попелюшки». Шанувальники Вілла Сміта зможуть побачити свого кумира в одному з найкращих фільмів минулого року «Король Річард: Виховуючи чемпіонок». Шпигунський трилер «355» зібрав разом сузір'я голлівудських актрис в особі Джессіки Честейн, Пенелопи Крус, Діани Крюгер та Лупіти Ніонго. Один з найяскравіших британських акторів Бен Вішоу вражає грою у психологічній драмі «Афект». А ось Джон Малкович знявся у низькопробному бойовику «Антитіла». Любителів романтичних комедій може зацікавити спільна британсько-мексиканська картина «Кохання як бестселер». Тим, хто хоче знати, як уміють знімати видовищні фільми у Китаї, варто переглянути «Помсту землі».

«Три горішки для Попелюшки»

(6+, Норвегія — Литва, Storm Films та Friland Produksjon, казка)

Напевно, багато наших читачів пам'ятають і люблять старий фільм-казку «Три горішки для Попелюшки», знятий у 1973 році спільно кінематографістами ЧССР та НДР. На цій музичній картині, де звучить пісня у виконанні легендарного Карела Готта, виросли кілька поколінь. У багатьох країнах Європи фільм традиційно показують під час різдвяних та новорічних свят. За кордоном він відомий також під назвами «Три подарунки для Попелюшки» та «Три бажання для Попелюшки».

І ось норвезькі та литовські кінематографісти вирішили зняти ремейк. За справу взялася режисерка Сесіль А. Мослі, відома за фільмом «Таємниця семи сестер». Роль Попелюшки дісталася дебютантці Астрід Смепласс. Принца зіграв Дженгіз Ал. Сюжет оригіналу трохи змінили, але основна лінія старої казки залишилася незмінною. У Попелюшки вмирає батько, і в будинку господинею стає зла мачуха, яка прагне вигідно видати заміж свою розбещену дочку. Надії покладаються на бал у королівському палаці… У європейському прокаті нова «Попелюшка» зібрала майже 5 мільйонів доларів.

«Король Річард: Виховуючи чемпіонок»

(16+, США, Warner Bros., біографічна драма, бюджет — 50 мільйонів доларів)

Фільм розповідає про Річарда Вільямса, який виховав своїх дочок Венеру та Серену і зробив із них знаменитих тенісисток. Він подолав безліч перешкод, принижень, нерозуміння і недовіру, але досяг свого. Ведучи дівчаток до успіху, Річард здійснив справжню революцію у великому тенісі. Його у картині зіграв Вілл Сміт.

Зняв фільм американський режисер та продюсер Рейнальдо Маркус Грін, відомий за кримінальною драмою «Монстри та люди». «Король Річард» включений Американським інститутом кіно до десятки найкращих фільмів 2021 року. Він номінується на премію «Золотий глобус» у чотирьох категоріях, зокрема «Найкращий драматичний фільм» та «Найкращий драматичний кіноактор». У США та Канаді картина вийшла у прокат 19 листопада та зібрала на сьогодні 26,2 мільйона доларів.

«Афект»

(16+, Великобританія, Vertigo Films, кримінальна психологічна драма)

Головний герой фільму працює у службі безпеки одного з лондонських аеропортів. Він втомився від монотонності життя та байдужості оточення. Якось він зривається і пускається в небезпечну подорож вулицями британської столиці. На які злочини і безумства готова ця маленька непомітна людина? Зняла фільм режисерка та сценаристка Енейл Карія (мінісеріал «Чистота»). Головну роль виконав відомий британський актор Бен Вішоу, зірка фільму «Парфумер», а також серіалів «Година» та «Дуже англійський скандал». Прем'єра картини відбулася у січні 2020 року на найбільшому в світі фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Уішоу отримав там приз як найкращий актор. У Британії «Афект» вийшов у прокат наприкінці травня 2021 року.

«355»

(12+, США, Universal Pictures, шпигунський трилер, бюджет — 75 мільйонів доларів)

Агент ЦРУ збирає міжнародну команду з числа співробітниць розвідслужб, щоб завадити терористичній організації глобального масштабу використати надсекретну зброю масового знищення. Головну роль виконала голлівудська зірка Джессіка Честейн (дві номінації на премію «Оскар», лауреат премії «Золотий глобус», грала у фільмах «Мета номер один», «Прислуга», «Інтерстеллар»). Компанію їй склали володарки «Оскара» Пенелопа Крус та Лупіта Ніонго («12 років рабства»), Діана Крюгер («Скарб нації», «Безславні ублюдки»), Фань Бінбін («Залізна людина 3», «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього»). Ідея фільму (в інтернеті відомий під назвою «Код 355») належить Честейн. Їй давно хотілося зняти шпигунський трилер на кшталт «Місія: нездійсненна», але з жінками у головних ролях. Джессіка виступила як продюсер. А режисером став Саймон Кінберг, який зняв фантастичний бойовик «Темний Фенікс», що є однією з частин «Людей Ікс». Якщо картину супроводжуватиме комерційний успіх, цілком можливо, що вона започаткує нову популярну кінофраншизу.

«Антитіла»

(16+, США, Quiver Distribution, бойовик, трилер)

Людська цивілізація перебуває під загрозою зникнення. Її підкосила пандемія смертельного вірусу. З моменту масового поширення хвороби минуло півтора роки. Агент ФБР отримує завдання охороняти жінку, яка через незрозумілі причини не заразилася вірусом. Очевидно, в її організмі є антитіла, які здатні врятувати людей від загибелі. Однак про жінку знає не тільки влада, на неї полює ватажок небезпечної банди…

Попри те, що в «Антитілах» знялися відомі актори Джонатан Різ-Майєрс («Матч пойнт», серіал «Тюдори») та Джон Малкович («Небезпечні зв'язки»), «РЕД», «Пташиний короб»), фільм отримав вкрай незначний бюджет. Його можна сміливо віднести до категорії B, тобто до фільмів, які США зазвичай в прокат не потрапляють, а відразу виходять на DVD. Шанувальники Малковича, які вже переглянули картину, не можуть зрозуміти, що змусило такого прекрасного актора знятися в такій низькопробній продукції.

«Кохання як бестселер»

(12+, Великобританія — Мексика, Buzzfeed Studios, романтична комедія)

У британського письменника-початківця вийшов перший роман. Проте книжку ніхто не купує. Зненацька з'ясовується, що вона стала бестселером у Мексиці. Видавець вимагає, щоб письменник вирушив туди у турне на підтримку книги. Прибувши місце, письменник дізнається, чому його твір так сподобався мексиканцям. Виявляється, жінка-перекладач переписала нудний роман, перетворивши його на захоплюючу своєю пристрастю еротичну історію. Британець у сказі, але це ще не все — йому належить вирушити в турне Мексикою разом з тією самою перекладачкою! Роль письменника дісталася популярному британському актору Сему Клафліну («Енола Холмс», серіал «Гострі козирки»). Перекладачку зіграла іспанська актриса Вероніка Ечегі (серіали «Траст» та «Фортітьюд»).

«Помста землі»

(12+, Китай, фільм-катастрофа)

Жителі невеликого містечка в горах сподіваються, що їхнє життя скоро зміниться на краще. У ці гарні місця стало набагато легше потрапити завдяки нещодавно збудованому тунелю. Однак після завершення будівництва в окрузі починають відбуватися один за одним природні катаклізми. Батько і син, обидва досвідчені скелелази, вирішують забути про старий сімейний конфлікт і об'єднати зусилля, щоб допомогти місцянам і з'ясувати, що відбувається в горах.

У китайському прокаті картина зібрала понад 58 мільйонів доларів і увійшла до списку 40 найкасовіших фільмів 2021 року.

Які фільми вийшли у прокат минулого тижня, читайте тут.

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