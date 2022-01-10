«Досить покараний»: Михайла Єфремова, який вчинив смертельну ДТП, запропонували звільнити достроково

Актора Михайла Єфремова, який відбуває покарання за смертельну ДТП, запропонували звільнити достроково. З такою ініціативою виступив актор Борис Щербаков в етері росТВ.

Артист вважає, що Єфремов вже достатньо покараний, й заслуговує на умовно-дострокове звільнення.



«Свого часу була повна безкарність, прізвище працювало, здавалося, що завжди так і буде. Але його вже досить покарано. На мою думку, його вже можна випускати по УДЗ. Життя його вже досить побило», — заявив актор.



Щербаков додав, що батько Єфремова, знаменитий Олег Єфремов, теж любив випити, але не дозволяв собі сідати за кермо п'яним.

«Якби Олег Єфремов був живий, він нічого не сказав би синові. У нього трапився б інфаркт. Він би просто не пережив», — вважає Щербаков.



Нагадаємо, у червні 2020 року Єфремов у нетверезому стані на автомобілі зіткнувся з машиною кур'єра Сергія Захарова, який внаслідок ДТП загинув. Суд засудив його до 7,5 років позбавлення волі. Артист відбуває покарання у колонії Білгородської області Росії. Працює на швейному виробництві.

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