У 47-річної «Королеви порноіндустрії» віднялися ноги через рідкісну хворобу

У американської моделі та бізнеследі, колишньої порноактриси та володарки неофіційного титулу «Королева порноіндустрії» Дженни Джеймсон віднялися ноги внаслідок рідкісної хвороби. У 47-річної зірки діагностували синдром Гієна-Барре. Це стан, у якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром найчастіше зустрічається у чоловіків. Тяжкі випадки синдрому Гієна-Барре спостерігаються рідко, але вони можуть призводити практично до повного паралічу. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів за кілька років. Більшість пацієнтів повністю одужують, але в деяких спостерігається необоротне ушкодження нервів.

Дженна перебуває у лікарні. Ізраїльський бізнесмен Ліор Біттон, партнер Джеймсон і батько її чотирирічної дочки Бател Лу, повідомив в Instagram, що Дженна потрапила до лікарні після того, як у неї протягом двох тижнів було блювання. А м'язи її ніг так ослабли, що вона навіть не могла самостійно дійти до туалету. Потім ноги взагалі перестали її тримати, і вона більше не могла ходити.

Сама Джеймсон спростувала чутки, що її стан є наслідком щеплення від коронавірусу. Раніше вона неодноразово виступала проти вакцинації. «Я не робила жодних щеплень. Це не реакція на щеплення. Дякую вам за турботу», — заявила вона в Instagram із лікарняного ліжка.

Дженні Джеймсон (справжнє її ім'я Дженніфер Марі Массолі) за свою кар'єру знялася в 192 порнофільмах і ще в чотирьох виступила як режисер. Вона отримала понад 20 нагород за знімання у фільмах для дорослих, а також особливе почесне членство у двох головних порнографічних організаціях — X-Rated Critics Organization (XRCO) та Adult Video News (AVN).

Джеймсон почала зніматися в еротичних фільмах у 18 років, а перед цим працювала стриптизеркою.

Дженна є бісексуалкою. За її словами, вона переспала більш ніж зі 100 жінками та 30 чоловіками поза екраном. Вона двічі офіційно була одружена. У неї є троє дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Лана Роудс, одна з найпопулярніших у світі порноакторок, народила первістка.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter