Зірку «Глухаря» знайшли мертвим у його квартирі

Відомого актора, зірку серіалів «Глухар» та «Універ» Олексія Гериловича знайшли мертвим у його квартирі Москві. Артист кілька днів не виходив на зв'язок із рідними. Вони й забили на сполох. Друг Олексія відкрив квартиру та виявив на кухні його тіло.

Як повідомляють російські ЗМІ, поруч із ним пакет із ліками. Поки причину смерті не називають. Попередньо слідів насильницької смерті не виявлено.

Олексію Гериловичу було 48 років. На рахунку актора — понад шістдесят фільмів та серіалів. Він знімався у таких проектах: «Глухар», «Універ», «Домашній арешт», «Інтерни», «Карпов», «Балабол», «БУМЕРанг», «Адвокат» та інші.

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