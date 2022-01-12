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«Скромний» Остапчук із Куршевеля поскаржився на ціни в Буковелі

16:38 12 січня 2022
остапчук горняк

В зимовому сезоні 2022 багато українців скаржаться на невиправдано роздуті ціни на карпатських лижних курортах. Так, телеведучий Володимир Остапчук розповів у Instagram, що зараз він «скромно» відпочиває у французькому Куршевелі, оскільки Буковель виявився надто дорогим.

У французьких Альпах відпочинок виявився дешевшим

«Я в Буковель не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі лише перші особи країни. А ми скромно», — заявив Остапчук.

Говорячи про перших осіб країни, ведучий мав на увазі президента Володимира Зеленського, який вранці 7 січня вітав українців із Різдвом безпосередньо з буковельської лижної траси.

Оцінити цінову політику у Буковелі Остапчук мав можливість на Новий рік, коли разом із дружиною Крістіною приїхав відзначити свято. У Карпатах пара не затрималася: Крістіна захворіла, а тому подружжя повернулося до Києва.

Нагадаємо, раніше сім'я Віктора Павлика відпочивала у Буковелі і порахувала, що вечеря на п'ятьох людей обійшлася у три тисячі гривень, і це ще була «хороша ціна».

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