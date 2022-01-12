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Шоу-бізнес

І Скрипка туди ж: рокер запускає платний курс з медитації

18:33 12 січня 2022
Олег Скрипка

Лідер групи ВВ Олег Скрипка, як і багато медійних осіб, запускає свій онлайн-марафон з медитації та ментального контролю. За чималі гроші він навчатиме, як позбутися стресу та бути в ресурсі, набути емоційного спокою та впевненості в собі.

Скрипка пропонує три варіанти проходження курсу — за 6300, 7300 та 31 000 гривень. Власникам найдорожчого пакета обіцяє особистий зворотний зв'язок і навіть особисту зустріч.

«Лише робота над собою та вміння медитувати змінили мене та мою реальність. Я медитую більше 30 років, глибоко вивчив цей інструмент і зрозумів, що він дає глибокі стабільні результати, безповоротно покращує життя. А головне — вирішує конкретний запит, втілює мрію у життя», — пише Скрипка в Інстаграмі.

А для тих, хто не може подолати фінансово курс від знаменитого рокера, він пропонує оплату на виплат.

Ксенія Собчак у своєму випуску назвала інфлюєнсерів, які продають курси «як стати успішним» тощо, інфоциганами.

Раніше 57-річний Олег Скрипка розкрив секрет сімейного щастя та успішного шлюбу.

Фото instagram.com/o.skrypka

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