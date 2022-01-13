Зірка «Аквамена» та «Гри престолів» Джейсон Момоа розлучився з дружиною

Зірка фільму «Аквамен» та серіалу «Гра престолів» Джейсон Момоа та його дружина-актриса Ліза Боне оголосили про те, що розлучаються. Вони прожили разом майже 17 років, із них понад чотири роки — в офіційному шлюбі.

«Кохання між нами продовжується, набуваючи нових форм», — написали подружжя в Instagram.

У 42-річного Джейсона та 54-річної Лізи є двоє дітей — 14-річна дочка Лола та 13-річний син Накоа-Вулф. Боне також має 33-річну доньку від першого шлюбу — Зої Кравіц, яка стала популярною актрисою. Вона відома за фільмами «Люди Ікс: Перший клас», «Дівергент» та «Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда». Батько Зої — музикант Ленні Кравіц.

Джейсон та Ліза офіційно одружилися у жовтні 2017 року. Момоа говорив, що Ліза — кохання всього його життя. Він зізнався, що закохався в Боне ще дитиною, побачивши її в серіалі «Шоу Косбі». «Я сказав собі: «Хочу її та отримаю», — заявив актор в одному з інтерв'ю.

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