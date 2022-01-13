Молода дружина Віктора Павліка зізналася, хто у їхній сім'ї заробляє більше

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова під час відпочинку у Карпатах розповіла про ціни на популярному курорті Буковель та зізналася, хто у їхній родині більше заробляє. Судячи з того, що вони зупинилися в одному з найкращих готелів, справи у зіркової пари йдуть непогано. Катерина є концертним директором артиста й успішно веде свій блог. За її словами, блогерська діяльність приносить стабільний дохід.

За словами Репяхової, дохід Віктора Павлика поки що більший за рахунок гонорарів. Але його концертна діяльність не завжди стабільна.

«Чоловік більше заробляє, ніж я. Але ще трохи, і я його наздожену», — написала Катерина в Інстаграм, відповідаючи на запитання передплатників.

Раніше вона розповіла, що поки вони з чоловіком не можуть дозволити власне житло, живуть на орендованій квартирі. Крім того, Павлик виплачує кредит за квартиру, де зараз живе його колишня дружина Лариса Созаєва. Вони планують продати цю квартиру та закрити борг.

Фото instagram.com/repyahovakate

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