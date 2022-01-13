27.65 / 27.91 31.40 / 31.84
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Молода дружина Віктора Павліка зізналася, хто у їхній сім'ї заробляє більше

10:08 13 січня 2022
Віктор Павлік із дружиною

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова під час відпочинку у Карпатах розповіла про ціни на популярному курорті Буковель та зізналася, хто у їхній родині більше заробляє. Судячи з того, що вони зупинилися в одному з найкращих готелів, справи у зіркової пари йдуть непогано. Катерина є концертним директором артиста й успішно веде свій блог. За її словами, блогерська діяльність приносить стабільний дохід.

За словами Репяхової, дохід Віктора Павлика поки що більший за рахунок гонорарів. Але його концертна діяльність не завжди стабільна.

«Чоловік більше заробляє, ніж я. Але ще трохи, і я його наздожену», — написала Катерина в Інстаграм, відповідаючи на запитання передплатників.

Раніше вона розповіла, що поки вони з чоловіком не можуть дозволити власне житло, живуть на орендованій квартирі. Крім того, Павлик виплачує кредит за квартиру, де зараз живе його колишня дружина Лариса Созаєва. Вони планують продати цю квартиру та закрити борг.

Фото instagram.com/repyahovakate

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Старий Новий рік

Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Петро Красилов

«А погладшав як!»: зірка «Бідної Насті» та «Не родись красивою» шокував зовнішнім виглядом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.