Колишня дружина Павліка заявила, що її виселяють з квартири, нова дружина артиста відповіла на звинувачення

Колишня дружина Віктора Павліка, який одружився на своїй концертній директорці Катерині Репяховій і виховує з нею чотиримісячного сина, Лариса Созаєва заявила, що її виселяють з квартири. Про це жінка розповіла в Facebook, записавши відео.

«Привіт, я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені досить сказати, що мене виселяють з квартири, і я відразу стаю, як трісочка. Тому що шлунок — це другий мозок і він реагує дуже швидко. Ось так, беріть з мене приклад, або не беріть, або беріть приклад з колишнього чоловіка», — сказала Лариса.

На це повідомлення швидко відреагувала Катерина Репяхова. Вона озвучила свою версію скандалу. У своєму зверненні молода дружина Павліка заявила, що вони з Віктором завжди допомагали Ларисі фінансово, «але прийшов час ставати самостійною і розраховувати на себе».

За словами Катерини, йдеться про простору квартиру, яку багато років тому Павлік узяв в кредит, але через різкий стрибок долара, вже багато років не може виплатити. Каже, що житло вже обійшлося в нечувану суму — 750 тисяч доларів. Щоб покрити борг і відсотки, потрібно ще приблизно 200.

«Велику частину фінансових питань Лариси покриває наше сім'я. Всі ці роки Віктор Франкович виплачував кредит. Квартира досить велика, комуналка теж велика. Я особисто оплачую рахунки. Плюс щомісячна плата за кредитом. Для нас це дуже важко, самі змушені жити на орендованій квартирі. Тому ми запропонували Ларисі, що ми закриваємо кредит, а вона отримує 100 тисяч доларів, щоб вона могла купити собі житло. Але вона не хоче», — розповіла Катерина.

Вона вважає, що таким чином жінка мстить їм з Віктором і спеціально винесла житловий конфлікт в публічну площину.

Віктор Павлік поки в конфлікт не вступає і не коментує.

Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова разом вже близько п'яти років. Спочатку вони приховували свій роман, оскільки на початку цих відносин співак був офіційно одружений на Ларисі. Катерина стала четвертою дружиною артиста. Чотири місяці тому у них народився син Міша. У своїх інтерв'ю Віктор каже, що щасливий у новому шлюбі.

фото Instagram.com/repyahovakate

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