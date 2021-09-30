Дружина Віктора Павліка вперше показала обличчя сина

Дружина Віктора Павліка Катерина, яка задумалася про операцію зі зміни грудей, вперше показала обличчя маленького сина Михайла. Вона опублікувала в Інстаграм перше фото з малюком, якому у вересні виповниться три місяці.

«Знайомтесь, Міша Павлік❤На кого схожий не питаю», — підписала сімейне фото Катерина.

Зворушливою світлиною з малюком на своїй сторінці в Інстаграм також поділився Віктор Павлік. «Коханий Михасик», — підписав він фото з сином.

Нагадаємо, Катерина Репяхова подарувала 55-річному Віктору Павліку сина 15 червня. У серпні Мішу охрестили в церкві недалеко від клініки, де він з'явився на світ.

У своїх інтерв'ю Віктор Павлік розповідав, що переживав через пізнє батьківство і має намір дати молодшому синові більше любові і турботи, ніж старшим дітям.

Від попередніх шлюбів у співака є дорослий син Олександр і дочка Христина. Середній син Павло пішов із життя після важкої боротьби з онкологічним захворюванням.

фото Instagram.com/repyahovakate

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