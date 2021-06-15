Віктор Павлик став батьком в четвертий раз

В родині співака Віктора Павліка та його дружини Катерини народився хлопчик. Фото новонародженого й подружжя опублікував в соцмережі щасливий батько.

«Сьогодні, 15 червня 2021, о 2:40, Михасик Павлик, 53 см, 3400. Слава Господу Богу!» — написав Павлик.



Батьки заздалегідь вирішили, що сина назвуть Михайлом. Пологи, мабуть, були партнерські, як і передбачалося. Павлик спочатку був не готовий до такого розвитку подій, але потім свою думку змінив й вирішив підтримати дружину у такий відповідальний момент.

У мережі вже з'явилися перші поздоровлення і побажання батькам й малюкові.

У Павлика до народження Михасика вже було двоє синів і донька. Старший Павло помер у 2020 після двох років боротьби з раком кісток. Останні дні життя хлопець провів у хоспісі.

З Катериною Репяховою співак одружився у травні 2020 року.

Нагадаємо, у День захисту дітей Віктор Павлик присвятив майбутньому сину зворушливу пісню й анімаційний кліп «Татова колискова». У ній 55-річний артист співає про зворушливий зв'язок між батьком й сином.

Фото Instagram / viktorpavlik

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