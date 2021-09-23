Дружина Павлика вирішила поміняти собі груди

Молода дружина Віктора Павлика Катерина поділилася з підписниками Instagram несподіваними планами. Виявилося, що після народження первістка жінка хоче зменшити розмір грудей, проте тільки однієї, адже саме цей орган більше другого.

«У мене різних розмірів грудей. І я хочу одну зробити меншою, як другу», — йдеться в її історії.

Разом з тим жінка побоюється, що операція може бути небезпечною, і збирається наводити довідки вже після грудного вигодовування.

Раніше змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства, а сам співак зізнався, що не виносить дитячого плачу. Разом з тим вже через місяць жінка змогла відпочити в Карпатах.

Фото instagram.com/repyahovakate/

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