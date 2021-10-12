«Як іграшковий»: Репяхова розчулила фото 8-денного сина Павліка
Дружина Віктора Павліка Катерина, яка майже три місяці не показувала обличчя сина Михайла, вперше поділилася зворушливими знімками. Вона опублікувала в Інстаграм милу фотосесію, зроблену, коли малюкові було всього вісім днів.
«Я ж вам не показувала фотографії Мишка Newborn. Тут йому 8 днів», — написала Катерина.
Знімки викликали розчулення в Мережі. Фоловери пишуть, що на ці фото можна дивитися вічно.
Зараз Катерина з Віктором і сином відпочивають в Туреччині. Молода мама зізналася, що перші дні їм було непросто, оскільки малюк адаптувався до теплого клімату, але тепер вони насолоджуються відпочинком.
Нагадаємо, в червні Катерина подарувала сина 55-річному Віктору Павліку .
У серпні вони охрестили малюка.
фото Instagram.com/repyahovakate53
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter