Легендарний гурт Muse випустив кліп, знятий у Києві

Знаменитий британський рок-гурт Muse потішив своїх шанувальників, вперше за чотири роки випустивши новий кліп — відео на пісню «Won't Stand Down». Цікаво, що його зйомки проходили у Києві, з українською командою.

У головній ролі знялася наша акторка Наталія Зозуля. 71-річна артистка зіграла королеву армії «темних генералів», яка переживає катарсис і стає божеством.

Виконавчими продюсерами були Альберт Зурашвілі та Даша Дерягіна, а за костюми відповідала Маргарита Шекель.

Відомі київські локації розглянути у кліпі не вдасться, оскільки знімали у павільйоні, домальовували відео за допомогою комп'ютерної графіки.

Свій перший сольний трек «Фенікс» та кліп представила колишня солістка гурту Artik&Asti Ганна Дзюба.

Фото instagram.com/muse

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