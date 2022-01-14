Колишня солістка гурту Artik&Asti випустила першу сольну пісню

Колишня солістка популярного гурту Artik&Asti, яка оголосила минулого року про розпад, Анна Дзюба випустила свою першу пісню та кліп. Артистка тепер виступає під ім'ям ANNA. Трек вона назвала символічно — «Фенікс».

«Лети, моє перше дітище високо-високо, доторкнися до сердець мільйонів людей! У це відео вкладено стільки віри, таланту та любові всіх людей, які працювали зі мною, тих, хто мене підтримав, коли я цього потребувала! У ньому стільки почуттів та переживань, що краще подивитися, ніж описати словами», — написала Анна Дзюба в Інстаграм, презентуючи кліп.

Раніше співачка назвала причину свого виходу з гурту Artik&Asti.

Також минулого року розпався гурт «НеАнгели». Продюсер Юрій Нікітін втомився від скандалів між солістками Вікторією та Славою.

Фото instagram.com/astiselfmade

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter