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Дженніфер Лопес роздяглася і порадилася з фанатами щодо свого гардеробу

0:07 20 січня 2022
Дженіфер Лопес

52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила порадитися з фанатами, опублікувавши в Instagram дві фотографії. На одній вона зображена в одному лише чорному шкіряному топі-бюстгальтері, на іншій зверху надягнутий розстебнутий жакет із того ж матеріалу.

Зірка поцікавилася у 192 мільйонів своїх підписників, як їй краще — у жакеті чи без. Думки розділилися. Одні говорили в коментарях, що краще без жакета, інші — у жакеті, а треті вирішили, що Джей Ло хороша у будь-якому вигляді.

Дженніфер навіть оголосила голосування. Підрахунок голосів ще не завершений, але поки що лідирують ті, кому подобається її більш прикритий багатошаровий образ.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Дженніфер Лопес похвалилася новою курткою, але фанатів зацікавила чашка у її руці.

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