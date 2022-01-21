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Шоу-бізнес

Співачка Адель у сльозах звернулася до фанатів — відео

7:44 21 січня 2022
Адель

Британська співачка Адель, яка недавно «дешево» купила особняк Сільвестра Сталлоне в Каліфорнії, опублікувала в Instagram відео, в якому зі сльозами звернулася до своїх фанатів. Зірка повідомила про те, що серія її шоу під назвою «Вікенди з Адель», які були заплановані з 21 січня до середини квітня у лас-вегаському готелі-казино Caesars Palace, відкладається.

Причиною цього став коронавірус. Половина членів команди співачки заразилися ковідом, тому виявилося неможливим організувати все вчасно.

«Ми зробили все можливе, щоб усе зробити вчасно і щоб усе було на доброму рівні. Але затримки з доставленням обладнання та ковід усе зруйнували», — сказала Адель.

Вона попросила вибачення у фанатів — особливо у тих, які спеціально приїхали до США заради її концертів. І пообіцяла, що шоу обов'язково відбудеться згодом.

Раніше «ФАКТИ» писали — До та після: Адель з’явилася без макіяжу у відео б’юті-блогерки, яка нафарбувала співачці лише половину обличчя.

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