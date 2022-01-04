Адель «дешево» купила розкішний особняк Сталлоне: як він виглядає

Британська співачка Адель, що найкращою співачкою 2021 року і отримала премію «Вибір народу» (People's Choice Awards) в Каліфорнії, придбала там розкішний особняк, що раніше належав голлівудському актору Сільвестру Сталлоне.

Як повідомляє Twitter Updated Living, елітну нерухомість, що є одним з найбільших особняків у Беверлі-Парк, співачка придбала вполовину менше за початкову ціну, тобто за $ 58 млн.

У новому особняку Адель є шість спальних кімнат, дев’ять ванних, тренажерна зала, сауна, пейзажний басейн, кімната для куріння, індивідуальний бар, кінозал, художня студія. Поруч знаходиться ще один будинок — гостьовий.

Вид на особняк зверху

Кабінет

Тренажерний зал

Відомо, що Адель має ще одну нерухомість у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що 19 листопада 33-річна співачка вперше за шість років випустила свій новий альбом під назвою «30».

Фото tmz.com

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