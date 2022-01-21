Найбільш високооплачувана модель у світі знялася у мінібікіні та у хутряних чоботях на снігу

Молодша сестра Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер, яка утримує титул найбільш високооплачуваної супермоделі у світі, поділилася в Instagram фотографіями, зробленими на лижному курорті в Аспені (американський штат Колорадо).

26-річна красуня позувала у снігу — крихітному купальнику-бікіні та об'ємних хутряних чоботях. «Вім Гоф радять крижані ванни», — підписала свій пост Кендалл. Голландець Вім Гоф, відомий також як «Крижана людина», прославився завдяки своїм здібностям переносити вкрай низькі температури, встановивши низку світових рекордів.

«Снігова королева», «Вам не холодно?», «Фотографія року», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Вона, мабуть, ненавидить наречену»: фанатів шокувала сукня Кендалл Дженнер на весіллі її подруги.

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