«Дякую за все»: Софія Ротару та її син Руслан вшанували пам'ять Анатолія Євдокименка — йому виповнилося б 80 років

Софія Ротару та її син Руслан вшанували пам'ять музиканта, народного артиста України Анатолія Євдокименка. Чоловікові Ротару та батькові Руслана 20 січня могло б виповнитися 80 років. На жаль, Анатолій Кирилович переніс три інсульти та помер у 2002 році в Києві. Велике сімейство Ротару-Євдокименко віддало данину пам'яті голові творчої династії.

Руслан Євдокименко поділився в Instagram одним із останніх знімків Анатолія Кириловича. «День народження Батька… Дякую тобі за все», — зворушливо підписав він знімок.

Фотографії молодих Софії Михайлівни та Анатолія Кириловича опубліковані і на фан-сторінках Ротару.

Підписники Ротару та Руслана Євдокименка сумують разом із ними.

Ротару та Анатолій Євдокименко прожили разом 34 роки. «Це було просто шалене кохання! Я завжди була дуже ревнива. Настільки любила Толіка, що мені здавалося, якщо я зроблю один помилковий крок навіть за тридев'ять земель, він все одно це відчує… Напевно, нам судилося покохати одне одного», — розповідала Ротару в інтерв'ю «ФАКТАМ».

Історія знайомства пари була напрочуд романтичною: Анатолій закохався, коли побачив юну красуню Софію на обкладинці журналу «Україна». Ось тільки взаємності довелося чекати майже два роки. «Він знайшов мене через наших спільних знайомих. Але особливого враження на мене відразу не справив… Поки одного прекрасного дня ми не зустрілися з ним поглядами… Не знаю, що сталося. Але я побачила його іншими очима! Аж сироти на шкірі повиступали! Ви знаєте, як це буває, коли закохуєшся з першого погляду та розумієш, що з тобою сталося», — згадувала Софія Михайлівна.

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