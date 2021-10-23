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«Чоловік всього мого життя»: Софія Ротару зворушливо вшанувала пам'ять улюбленого чоловіка

22:46 23 жовтня 2021
Ротару і Євдокименко

У суботу, 23 жовтня, легендарна співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять свого чоловіка, народного артиста України і керівника ансамблю «Червона рута» Анатолія Євдокименка.

У сторіз свого аккаунта в Instagram зірка опублікувала рідкісний знімок, на якому посміхається її коханий. Фото співачка супроводила свічкою.

Анатолій Євдокименко

В одному з інтерв'ю вона назвала Анатолія «талановитим і неймовірно сильним чоловіком всього її життя». Ймовірно, саме ці слова вона могла б сказати і в річницю його смерті.

Також пам'ять Анатолія Євдокименка вшанував і син артистки Руслан — в його сторіз з'явилося фото пам'ятника на могилі батька.

«19 років …», — коротко підписав публікацію Руслан.

Як відомо, Анатолій Євдокименко пішов з життя 19 років тому, 23 жовтня 2002 роки, не переживши третього інсульту.

Софія Ротару була офіційно одружена лише один раз. У шлюбі з Анатолієм у неї народився син Руслан, якому в серпні цього року виповнився 51 рік. Також у неї є двоє онуків — Анатолій і Соня, яких бабуся дуже любить.

Фото odnaminyta.com/

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