Зірка «Злодіїв у законі» та «В'язня замку Іф» помер на 77-му році життя

21 січня 2022 року не стало актора Арніса Ліцитіса, який знявся більш ніж у сотні фільмів. Серед них — «В'язень замку Іф», де він грав королівського прокурора Вільфора.

Про смерть актора, якому було 76 років, розповів його друг Зигізмундс Залманіс, виклавши у соціальні мережі фотографії Ліцитіса: «Він зараз на іншій сцені, зустрічається з іншими акторами».

Арніс Ліцитіс народився 8 січня 1946 року у Ризі, у родині акторів. Закінчив театральний факультет Латвійської державної консерваторії ім. Я. Вітола, був прийнятий у трупу Ризького академічного театру драми. Працював у Валмієрському драматичному театрі, у Ризькому театрі юного глядача, у Ризькому російському драматичному театрі.

Серед його робіт — «Мушкетери, 20 років по тому» (лорд Вінтер, брат покійного чоловіка Міледі Вінтер), «Важко бути богом» (Дон Ріпат), «Багач, бідняк» (Колін Берк)…

Раніше повідомлялося про смерть актора Івана Рудакова, відомого за серіалами «Кухня» та «Ланцет». Йому було 43 роки, артист не впорався з ускладненнями після ковіду, який переніс улітку

Фото з фан-сторінки актора в соціальних мережах

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