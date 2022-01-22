Знаменита російська актриса зізналася, що у дитинстві стала жертвою педофіла

Російська актриса Тетяна Васильєва, яка недавно назвала деяких своїх колег тупуватими, зізналася, що довгі роки тримала в собі величезну таємницю.

Васильєва під час програми «Ти не повіриш!» на каналі НТВ розповіла, що у 4-річному віці стала жертвою ґвалтівника. За словами актриси, їй хотілося бігати, грати, а на неї весь час чекав цей дорослий чоловік. Дівчинка страждала від дій «друга» сім'ї довгі роки. Все закінчилося, коли вона поїхала вчитися до Москви.



74-річна актриса похвалила Олену Проклову, яка зважилася розповісти про насильство з боку чоловіка.



Нагадаємо, рік тому Проклова зізналася, що її примушував до дій сексуального характеру відомий артист. А відбувалося це все, коли молодій артистці було 15 років.



Тетяна Васильєва — відома радянська та російська актриса, телеведуча, народна артистка РФ. За свідоме порушення державного кордону України та гастролі в окупованому Криму у серпні 2015 року її прізвище було занесено до «Чистилища» бази «Миротоворець».

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