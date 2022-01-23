Відомий російський актор «розсекретив» сина через сім місяців після його народження

Зірка фільму «День народження Буржуя» 56-річний Валерій Ніколаєв став батьком вдруге — у нього і молодої дружини Ельміри Земскової минулого літа народився син.

Про поповнення сімейства актор розповів лише тепер, на шоу «Танці із зірками», відповідаючи на питання про взаємини із партнеркою Сашею Акімовою.

За його словами, іскри між ними літають лише на репетиціях, а після них вони розходяться додому.

«На мене вдома чекає дружина та семимісячний син. Тож на репетиціях між нами з партнеркою Сашею Акімовою літають іскри, але потім ми розходимося по домівках», — сказав актор.

Відомо, що Земскова — вже четверта дружина актора. З нею він одружився у 2014 році.

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Валерій також має 27-річну доньку від Ірини Апексимової. Наразі вона грає на сцені театру на Таганці, директором якого є її мати.

Нагадаємо, напередодні у другій вагітності запідозрили телеведучу Регіну Тодоренко .

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