«Не могла себе контролювати»: «найкрасивіша у світі жінка» зізналася, що зав'язала з алкоголем

Американська супермодель Белла Хадід, яку пластичні хірурги раніше назвали «найкрасивішою жінкою у світі» відповідно до класичних канонів краси та принципу «золотого перетину», зізналася, що зав'язала з алкоголем.

Як розповіла 25-річна Белла в інтерв'ю виданню InStyle, вона не п'є вже пів року. За словами Хадід, вона любила алкоголь, але зрозуміла, що дійшла до тієї точки, коли «не могла себе контролювати». І почала відмовлятися від походів у бари та ресторани з друзями.

Хадід також сказала, що на її вирішення вплинуло ще й те, що лікарі показали їй скани, що свідчать про руйнівний вплив алкоголю на головний мозок.

Белла має намір вести тверезий спосіб життя і в майбутньому. Потреби пити спиртне вона більше не відчуває.

Нещодавно Белла в іншому своєму інтерв'ю розповіла також про депресію, на яку вона страждала. Якийсь час вона навіть не могла змусити себе вийти з дому — особливо знаючи про те, що на вулиці її чекають папараці.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько-мільйонер моделі Джіджі Хадід розлютив користувачів мережі заявою про те, що дочка всього в житті досягла сама.

Фото Instagram

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