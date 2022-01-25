Реперка Карді Бі відсудила 1,25 мільйона доларів у YouTube-блогерки за наклеп

Популярна американська реперка Карді Бі відсудила у YouTube-блогерки Латаші Кібі (більш відомої, як Таша К) 1,25 мільйона доларів за наклеп. 29-річна зірка хіп-хопу, чиє справжнє ім'я Белкаліс Марленіс Альманзар, заявляла в суді, що була на межі самогубства через хибні звинувачення Таші К, яка спеціалізується на плітках про знаменитостей. Так, блогерка заявляла, що Карді Бі раніше працювала повією, страждала на залежність від кокаїну, зраджувала своєму чоловікові — реперу Оффсету, а також про те, що вона хвора на герпес.

«Я почувала себе переможеною та пригніченою, і я не хотіла спати з чоловіком», — заявила реперка. Через стрес вона відчувала втому, мігрені, а також сильно схудла. Особливо негативно вплинули на неї чутки про герпес. Після того, як Карді Бі опублікувала знімки, де цілує в губи свою дочку Калчер, прихильники Таші зацькували її, називаючи поганою матір'ю, яку не турбує здоров'я дитини.

Як повідомляє видання New York Post, суд американського штату Джорджія ухвалив, що Кібі винна у вторгненні у приватне життя за допомогою зображення позивачки у хибному світлі та навмисному заподіянні емоційного стресу.

Як писали «ФАКТИ», у вересні минулого року у реперів Карді Бі та Оффсета народилася друга дитина.

Фото Instagram

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