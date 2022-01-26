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Шоу-бізнес

Елтон Джон заразився коронавірусом і скасував концерти

10:32 26 січня 2022
Елтон Джон

Британський співак Елтон Джон скасував два свої концерти у США, які заплановані у рамках його прощального гастрольного турне Farewell Yellow Brick Road. Як повідомляє видання Metro, 74-річний музикант повідомив, що заразився ковідом. За його словами, хвороба протікає у легкій формі, оскільки він повністю вакцинований — у тому числі зробив і бустерне щеплення.

«Перенесення концертів завжди викликає велике розчарування, і я прошу вибачення у всіх, кому це завдало незручностей, але хочу убезпечити себе і свою команду», — заявив Джон.

Свій тур сер Елтон, який має намір залишити сцену, розпочав у 2018 році. Однак він був змушений перервати його через пандемію у березні 2020 року. Він збирався продовжити виступи у вересні минулого року, але через невдале падіння пошкодив стегно. І, нарешті, відновив концерти минулого тижня, виступивши у Новому Орлеані. Після чого двічі виступав у Х'юстоні. І мав дати концерти у Далласі, які тепер відкладені на невизначений термін.

Очікується, що світове турне завершиться у Європі у липні 2023 року.

Раніше, як писали «ФАКТИ», свої концерти у Лас-Вегасі скасувала британська співачка Адель.

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