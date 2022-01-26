Волочкова вляпалася у скандал: її нареченого оголошено у розшук за терористичний акт на території України

Схоже, знаменита прима-балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно розсмішила своїх фоловерів у Instagramm невдалим фотошопом грудей, вляпалася у черговий скандал.

Її новий коханий — Сергій Кузнєцов, — з яким вона познайомилася на програмі «Давай Одружимося» і вже встигла провести в його товаристві два тижні на Мальдівах, як з`ясувалось, має багате кримінальне минуле.

Як заявив актор Дмитро Сафронов (син художника Нікаса Сафронова), її обранець — шахрай, альфонс та бандит:

«Ти потрапила в руки нехорошій людині», — звернувся актор до Анастасії під час одного з теле-шоу, — «Я провів своє розслідування, найняв детективів і дізнався, що ця людина мала судимість за грабіж у 2001 році»

За даними Дмитра, коханого артистка засудили в Тамбовській області за статтею «Крадіжка, здійснена групою осіб за попередньою змовою». Крім того, обранець Волочкової розшукується в Україні — за «терористичний акт із застосуванням зброї».

46-річна Анастасія, чий Instagram буквально заповнений фото та відео її нової пасії, назвала заяви Сафронова брехнею і відмовилася вірити його доказам.

«Ми всі не безгрішні. Я теж у житті наробила багато дурниць. І що? Я цього не приховую. Мене стільки разів обливали брудом! Все, що було в житті Сергія, було до зустрічі зі мною. А для мене він розкрився добросердечною та уважною людиною… Навіщо ж його засуджувати? — Написала балерина в Instagram після ефіру.

Сам Сергій Кузнєцов заявив, що він не має судимості в Тамбовській області.

«Я ніколи в житті не був у Тамбовській області. У 2001 році я був громадянином України, у мене не було російського громадянства», — повідомив Кузнєцов.

А ось той факт, що в Україні його розшукують за участь у теракті, Сергій заперечувати не став: він у 2014 році очолював проросійський рух у Запоріжжі.

Як пишуть російські ЗМІ, 44-річний наречений зірки працює банщиком в одному із закладів Московської області. Після зйомок у весільній програмі Анастасія та Сергій полетіли на Мальдіви. При чому, поїздку оплатила Волочкова: за відпочинок на райських островах із мускулистим банщиком артистка виклала 2 мільйони рублів. І, провівши з ним буквально два тижні, танцівниця заявила, що готова вийти за Сергія заміж. Схоже, зірка не на жарт закохана.

Водночас, в Україні вже підростає молода заміна відомій танцивниці: дієтолог із Полтави Ганна Мохонько потрапила до української книги рекордів як володарка найдовших ніг, побивши при цьому результат самої Анастасії Волочкової.

Фото та відео з Instagramm Анастасії Волочкової

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