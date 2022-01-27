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Зірка фільму «Сам удома» Маколей Калкін одружується з матір'ю своєї дитини

8:36 27 січня 2022
Маколей Калкін та Бренда Сонг

41-річний американський актор і музикант Маколей Калкін, який у дитинстві став суперзіркою Голлівуду, знявшись у фільмах «Сам удома», «Багатенький Річі», «Добрий синок», заручився з 33-річною акторкою Брендою Сонг — американкою азійського походження. Інформацію про заручини підтвердив представник актора.

Вони зустрічаються з 2017 року, познайомившись на зніманнях у Таїланді. У квітні минулого року Бренда народила Маколею первістка — сина, якого назвали Дакотою, на честь старшої сестри актора, яка загинула під колесами автомобіля у 2008 році.

Це буде другий шлюб Калкіна. Вперше він одружився у 17 років — з акторкою-ровесницею Рейчел Майнер. Цей шлюб тривав два роки. 2000 року вони розійшлися, а 2002 року оформили розлучення офіційно.

З травня 2002 року Маколей почав зустрічатися з акторкою Мілою Куніс. Вони розлучилися наприкінці 2010 року. Через депресію, викликану їхнім розривом, Калкін навіть намагався накласти на себе руки, наковтавшись таблеток.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Фокс та Machine Gun Kelly оголосили про заручини, записавши пропозицію руки та серця на відео.

Фото Instagram

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