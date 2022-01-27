28.83 / 29.11 32.24 / 32.68
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вєрка Сердючка заспівала «Батько наш Бандера» (відео)

14:49 27 січня 2022
Вірка Сердючка

Тренд українських школярів-тіктокерів, які виконували пісню «Батько наш Бандера» та викладали ролики у мережу, підтримала Вєрка Сердючка та її колеги.

Кадри з виступу у «Дизель Шоу» публікує «УНІАН». Після виступу на сцену до Вєрки Сердючки піднялася дівчинка та вручила їй букет, а «заслужена провідниця» без музичного супроводу почала співати пісню про Бандеру. До неї приєдналися інші артисти, а також зал.

Пізніше за лаштунками Андрій Данилко назвав символічним той факт, що незалежній Україні — 30 років, і Вєрці Сердючці також.

До речі, раніше повідомлялося, що улюблениця публіки Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською — у мережі з'явився фрагмент нової пісні, яка стала саундтреком до комедії «Велика прогулянка». Творець Сердючки Андрій Данилко написав музику до фільму та створив кілька треків.

Фото зі сторінки Вірки Сердючки у соціальних мережах

402

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Торгівля в Інтернеті

Деякі ФОПи можуть працювати без касового апарату: кого стосується та що потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.