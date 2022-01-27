Вєрка Сердючка заспівала «Батько наш Бандера» (відео)

Тренд українських школярів-тіктокерів, які виконували пісню «Батько наш Бандера» та викладали ролики у мережу, підтримала Вєрка Сердючка та її колеги.

Кадри з виступу у «Дизель Шоу» публікує «УНІАН». Після виступу на сцену до Вєрки Сердючки піднялася дівчинка та вручила їй букет, а «заслужена провідниця» без музичного супроводу почала співати пісню про Бандеру. До неї приєдналися інші артисти, а також зал.

Пізніше за лаштунками Андрій Данилко назвав символічним той факт, що незалежній Україні — 30 років, і Вєрці Сердючці також.

До речі, раніше повідомлялося, що улюблениця публіки Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською — у мережі з'явився фрагмент нової пісні, яка стала саундтреком до комедії «Велика прогулянка». Творець Сердючки Андрій Данилко написав музику до фільму та створив кілька треків.

Фото зі сторінки Вірки Сердючки у соціальних мережах

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