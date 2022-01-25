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Шоу-бізнес

Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською

16:11 25 січня 2022
Вєрка Сердючка

Улюблениця публіки Вєрка Сердючка, яка на Новий рік запалювала на вечірці в Дубаї, вперше за 20 років заспівала українською мовою. У мережі з'явився фрагмент нової пісні, яка стала саундтреком до комедії «Велика прогулянка». Творець Сердючки Андрій Данилко написав музику до фільму та створив кілька треків. Також Вєрка Сердючка із мамою зіграли у комедії.

Головні ролі виконали зірки «95-го Кварталу» Юрій Ткач та Олена Кравець, учасниця «Жіночого Кварталу» Ірина Гатун. Також у комедії знімалися актори Андрій Ісаєнко («Захар Беркут», «Кіборги»), Михайло Жонін («Пес»), музикант Позитив.

Раніше Андрій Данилко розповів про найдивніший корпоратив у його житті.

Також артист зізнався, що вже десять років не може привезти в Україну з Лондона «Роллс Ройс» Фредді Мерк'юрі.

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