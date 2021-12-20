Данилко поскаржився, що вже 10 років не може вивезти з Лондона «Роллс Ройс» Фредді Мерк'юрі

Зірковий детектив шоу «Маска» Андрій Данилко, який розповів про незвичайну зустріч Нового року, зізнався, що не може привезти в Україну придбаний «Роллс Ройс» Фредді Мерк'юрі. Раритетний автомобіль він купив на аукціоні ще 2013 року. Але так жодного разу не зміг на ньому проїхатися.

«Він стоїть на паркувальному майданчику у Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, бо я плачу за стоянку. Там якась проблема для того, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми таки це зробимо», — розповів Андрій Данилко в ефірі каналу «Україна».

Артист сподівається, що машину таки привезуть в Україну і він зможе показати її всім охочим.

«Ми хочемо виставити „Роллс Ройс“ Фредді Меркюрі як перший експонат у залі „Україна“, з якого розпочнеться велика зіркова експозиція української естради. Я таки сподіваюся, що нам це вдасться і всі на нього подивляться. Там у бардачку лежать його серветки та парфум, який я заберу собі», — розповів Андрій Данилко.

Нагадаємо, грудень — найгарячіший місяць для зірок шоу-бізнесу. Відомо, що Вєрка Сердючка у Новий рік виступить на вечірці в одному з найдорожчих готелів у Дубаї.

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