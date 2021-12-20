«Я безкоштовно не п'ю»: Андрій Данилко розповів про дуже дивний корпоратив у своєму житті

Популярний український артист Андрій Данилко, який на Новий рік збирається виступити Еміратах, у роки своєї мегапопулярності часто давав концерти не лише у величезних залах, співака запрошували на корпоративи, які не завжди були «звичайними».

Про один з таких виступів співак розповів в інтерв'ю, яке розміщено у соцмережі TikTok.

У ньому співак зізнався, що одного разу розважав політиків на корпоративі, навіть не знаючи, перед ким виступав.

«Такий собі гостьовий будинок. Бачу Крістіну Орбакайте, Шуфутинського… Думаю, боже, куди це ми приїхали? І я пам'ятаю очі Крістіни Орбакайте, коли я спитав, ну як там публіка. А вона каже: „Яка публіка, там двоє людей“. Як двоє людей? Я нічого не можу зрозуміти, ми одягаємося у свою „зброю“, і йдемо дарувати радість людям», — розповідає Данилко.

Однак на цьому дивацтва тільки починалися. Господарю застілля захотілося випити з зіркою.

Данилко хотів зрозуміти, що за свято, можливо, зустріч друзів.

А там сидять двоє людей і якісь дівчата.

Під час виступу один з гостей весь час говорив: «Тихіше там, тихіше».

Співак запитав: «Що це у вас за тихіше з якимось еээх?». Чоловік відповів: «Я…» і на вухо сказав Данилко своє прізвище.

Артист не знав, хто це. «А я — Вєрка Сердючка», — кажу.

Він відповідає: «Поважаю, наливай».

«Говорю жартома, я безкоштовно не п'ю. Він каже — скільки хочеш? Відповідаю — 300 доларів. І думаю, який же я придурок, чого я не сказав 3 тисячі… Тому що одразу з'явилася валізка, і мені тюх-тюх», — згадує артист.

Таким чином, артист отримав 600 доларів. Другий учасник застілля зізнався, що у в'язниці навчився грати на гітарі «Білі троянди» і попросив Данилка заспівати цю пісню. Той погодився і довів слухача до сліз.

«Сидить Таїсія Повалій з чоловіком, Ліхутою, і розуміє, що вона не ті пісні співає на корпоративах», — додав Данилко.

Пізніше ситуація ще раз повторилася, і Андрій зіткнувся з тим, що йому нема куди подіти отримані гроші — кишень не було — тому він запхав купюри у колготки. Потім їх довелося діставати, просушити і таким чином видати премію балету.

У мережі одкровення Данилка прокоментували, зазначивши, що з його Віркою Сердючкою завжди було весело на Новий рік. Глядачі очікують на повернення Данилка на сцену.

Раніше Данилко розповів, що його досі запрошують виступити у Росії на корпоративах чи приватних вечірках, але він від таких пропозицій відмовляється.

На даний час артист бере участь у зйомках новорічних концертів в Україні, на запис яких приїжджають улюблені артисти з інших країн.

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter