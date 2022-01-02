Дубайська «Чита Дрита»: Андрій Данилко запалив публіку на зустрічі Нового року в ОАЕ

У новорічну ніч у п'ятизірковому готелі Raffles The Palm у Дубаї була організована гала-вечеря Big Art Festival, головними зірками на якій стали «Іванушки International» та Вєрка Сердючка.

Про це пише «СтарХіт».

Ведучим вечора був Андрій Григор'єв-Апполонов, який буквально фонтанував жартами та всіляко розважав зал.

Після святкового феєрверку на сцену вийшла Вєрка Сердючка.

Під її «Дольче Габбану», «Чіту Дріту» та «Все буде добре» просто неможливо було всидіти на місці — тому в танець пустилися навіть найдосвідченіші глядачі.

У перервах грудаста королева застіль вітала всіх із Новим роком, піднімаючи келихи елітного шампанського разом зі своєю сценічною мамою.

«Якось Абрамович після виступу нам надіслав пляшку дорогого шампанського. А у нас колектив під сто чоловік — ну ми розлили кожному по ковпачку, щоби всім дісталося. І знаєте — жодної різниці не відчули», — з гумором розповіла Вєрка один із випадків свого насиченого гастрольного життя.

А ще артист згадав, як у дитинстві вирізав із журналів фотографії кумира — Тото Кутуньо, а потім сталося так, що відомий італійський маестро робив для Сердючки каву.

Організатори новорічної ночі — компанія Berin Iglesias Art — домовлялася з ним аж за півтора роки до призначеної дати. Щодо вимог, то вони у зірки, як виявилося, досить скромні.

«Давно помітив, що вищий рівень, тим людина адекватніша і професійніша. Жодних проблем, у Андрія все стандартно, відповідає іміджу. Зрозуміло, що це переліт бізнес-класом та п'ятизірковий топ-готель — номери підвищеної комфортності «Сюїти». Крім того, ми запропонували Данилку та залишаємо його потім на кілька днів відпочити у Дубаї — він з радістю погодився «, — розповів журналістам промоутер та організатор події Максим Берін.

Нагадаємо, що у 2019 році у Андрія Данилка був феноменальний шанс різко змінити свою долю: його вмовляли піти на вибори на зло Зеленському.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter