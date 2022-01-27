Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Співачка Наташа Корольова не приховує, що пасія, з якою вже заручений її 19-річний Архип — молода стриптизерка Меліса Волинкіна — не викликає в неї жодного захоплення. Тому що вони з Тарзаном звикли, що хлопчина міняє дівчат як рукавички. Про це пише ЕГ.

У той же час Меліса намагається зробити все для того, щоб влитися в знамениту сім'ю.

Так, вона продемонструвала у stories Instagram свої кулінарні здібності. Кохана Архипа без зайвих слів показала на відео пиріг, що запікається, під пісню Вєрки Сердючки «Пиріжок».

Фоловери дівчини висловили думку, що «пиріжок» виглядає ідеальним. І що, можливо, Мелісі вдасться підкорити майбутніх родичів хоча б своєю випічкою.

Як відомо, поки що наречена молодшого Глушка зі своєю роллю майбутньої дружини начебто справляється. Вона терпляче супроводжує майбутню свекруху на заходи, які разюче відрізняються від звичних для неї вечірок, і навіть почала освоювати іншу професію. Тепер на своїй сторінці в Instagram вона гордо називає себе візажистом та стилістом.

Як відомо, Наташа Корольова є фігурантом бази «Миротворець» за свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим, співучасть у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України, а також за участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками.

Нагадаємо, пропозицію руки та серця Мелісі Архіп Глушко зробив рік тому, у березні 2021 року.

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