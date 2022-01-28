Десь у кутку заплакав Харламов: «кинута» Гаріком Ковальчук з'явилася у товаристві молодого красеня

28-річна зірка фільму «Кріпосна» Катерина Ковальчук днями повернулася до Москви з Куби, де відпочивала без свого бойфренда Гаріка Харламова.

Цей факт дозволив деяким ЗМІ заявити, що Гарік — у минулому.

Також такого висновку підштовхував той факт, що Катя видалила шоумена з друзів в Instagram .

Після повернення до Москви дівчина одразу вирушила на майданчик. Знімальний день видався важким: знімали одразу кілька сцен. В одній із них красуня приймала ванну на камеру. Сцена вийшла досить пікантною, але приховати фігуру дівчині допомогла рясна піна.

А вже ввечері на черговій кінопрем'єрі колишня кохана шоумена Гаріка Харламова позувала фотографам в обіймах іншого чоловіка. Цього вечора її супутником став Павло Рассомахін.

Актор відомий глядачам з ролей у серіалах «Готель Елеон», «Кухня» та «Гусар». При цьому в серіалі «Гусар» Павло виконав роль чоловіка героїні Ковальчук — вченого, який винаходить машину часу. Також у ньому грав Гарік Харламов.

На відео, яким поділилася у себе у мікроблозі Катерина Ковальчук, видно, як Рассомахін ніжно обіймає її за талію. Обидва не приховують посмішок. Актриса також супроводжувала ролик емодзі у вигляді червоного серця.

Цікаво, що самі актори свій ймовірний розрив не коментують. Харламов вважав за краще зовсім не говорити про роман з юною актрисою і навіть не відпускав своїх фірмових жартів з цього приводу. У Мережі відзначають, що розлучення з Асмус і поділ майна, що послідував за ним, до цього дня не дає гумористу спокою. Нещодавно резидент Comedy Club знову їдко пожартував про те, що після розлучення Асмус забрала у нього будинок.

Дехто припустив, що Ковальчук та Харламов не зійшлися характерами через різницю у віці, тож акторка і зблизилася з 29-річним Россомахіним.

Нагадаємо, що москвичка Ганна Полякова подала на Харламова позов до суду про захист честі та гідності. Тепер за те, що в одній із програм без її згоди було використано її фотографію, позивачка хоче отримати мільйон рублів за моральну шкоду.

Фото kino-teatr.ru/

294

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter