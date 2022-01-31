Помер актор із «Поліцейської академії»

У віці 81 року через ускладнення після перенесеної літом минулого року операції на кишківнику в лікарні Лос-Анджелесі помер американський актор Говард Гессеман. Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Хессеман був відомий за ролями у безлічі телесеріалів, а також у популярній комедії «Поліцейська академія 2: Їхнє перше завдання», де він зіграв роль капітана Піта Лассарда.

Кадр із фільму "Поліцейська академія 2"

У актора, який у 1980-х роках двічі номінувався на телевізійну премію «Еммі» за роль у серіалі «Радіо Цинциннаті», залишилася вдова — актриса Каролін Дюкрок, з якою він був одружений з 1989 року. Дітей у пари не було.

Раніше, як писали «ФАКТИ», помер естрадний комік та актор Арт Метрано — виконавець ролі лейтенанта Маузера у фільмах «Поліцейська академія 2» та «Поліцейська академія 3».

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