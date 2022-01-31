Арбеніна на концерті оскандалилася із заявою щодо коронавірусу (відео)

Співачка Діана Арбеніна, яка потрапила до «Чистилища» сайту «Миротворець» за незаконне відвідування окупованого Росією Криму, під час концерту дорікнула охоронцям у тому, що вони не пускають людей до сцени танцювати.

«Будь ласка, не треба чіпати людей. Нехай вони йдуть до сцени, нехай вони танцюють. Вибачте, звичайно, ви від кого нас захищаєте? Я просто зрозуміти не можу. Може, ви таким чином намагаєтеся змінити цифри хворих на ковід?» — каже співачка на відео, яке виклав у мережу «Меш». Зал зустрів слова Арбеніної схвальними криками та оплесками.

Співачка, не стримуючи себе у висловлюваннях, змусила сек'юріті відступити і люди пішли до сцени. Обережно, на відео є ненормативна лексика.

Раніше Арбеніна розповідала, що двічі перехворіла на ковід. Перший раз — безсимптомно. А її брат, який повернувся з дружиною з Індії, мало не помер.

Фото зі сторінки Діани Арбеніної у соціальних мережах

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