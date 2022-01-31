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33-річна Ріанна вагітна первістком

18:27 31 січня 2022
Ріанна

33-річна співачка барбадоського походження Ріанна чекає на первістка. Як повідомляє видання People, батько дитини — 32-річний американський репер A$AP Rocky (справжнє його ім'я Ракім Майєрс). У мережі з'явилися фото пари, зроблені у Нью-Йорку. Попзірка, яка вже знаходиться на солідному терміні вагітності, попри сніг і мороз гордо виставляла голий живіт, що округлився, розстебнувши рожеве пальто від Chanel вартістю 8000 доларів.

Гарний пучок радості #Rihanna та A$AP Rocky очікують свого первістка pic.twitter.com/gXig5ssbKB

Ріанна та A$AP Rocky довгі роки були просто друзями. Роман між ними розпочався у 2020 році — незабаром після того, як Ріанна розлучилася зі своїм попереднім бойфрендом, саудівським мільярдером Хассаном Джамілем, з яким вона зустрічалася протягом трьох років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ріанна та дочка Мадонни Лурдес разом знялися у рекламі спідньої білизни.

Фото Instagram

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